"إسرائيل" تُواصل حربها العدوانية على لبنان لليوم الـ 52

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 52 تواليًا، حربها العدوانية على جمهورية لبنان العربية، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وتوغل بري محدود في الجنوب اللبناني.

وجدد طيران الاحتلال الحربي، اليوم الأربعاء، قصف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية "بيروت"، وشنّ عليها 4 غارات جوية عنيفة، تزامنًا مع نشر أوامر تهجير وإخلاء لعدد من البنايات المدنية فيها.

من جانبها، قالت المقاومة الإسلامية "حزب الله"، في بلاغ عسكري لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنها استهدفت فجر اليوم، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة.

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قصف طيران الاحتلال الحربي، ظهر اليوم الأربعاء، ضاحية بيروت الجنوبية، بـ 4 غارات عنيفة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات فيها. بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وبيّنت قناة الميادين "المقربة من حزب الله"، أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة الغبيري بعدد من الصواريخ.

وأغار طيران الاحتلال على بلدة مجدل زون قضاء صور جنوبي لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن غارة عنيفة من قبل طيران الاحتلال استهدفت منزلًا في بلدة طير حرفا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط بلدتي شمع وزبقين في جنوب لبنان، وقصفت زبقين وياطر في صور.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مجزرة جديدة في لبنان، عقب استهداف مبنى مأهولًا بالسكان في دوحة عرمون، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات.

وواصل طيران الاحتلال غاراته الجوية على لبنان، منذ ساعات فجر اليوم، ودمّر منزلًا في بلدة دير قانون النهر، وآخر في القليلة.

واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاء صور، حيث أغار الطيران الحربي على بلدات: وادي الحجير، الغندورية، تبنين، عين المزراب، برعشيت، صديقين قانا، مجدل زون، عيناتا، قبريخا، شقراء، تولين، مجدل سلم، مركبا، معروب، طرفلسيه، قلاوي الحميري، شحور، دير كيفا، المنصوري.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى أن معظم هذه الغارات استهدفت منازل ومباني ومحال تجارية، ما أدى لتدميرها وتدمير دائرة واسعة محيطة بالمكان المستهدف.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة صور مستهدفا مبنى في شارع صفي الدين، وبغارة ثانية استهدف مبنى في شارع أزهار السلام.

ونوهت فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي والصليب الأحمر اللبناني، إلى أنها أنقذت 8 جرحى وانتشلت ثلاثة شهداء.

وتعرضت وادي السلوقي ووادي الغندورية لقصف مدفعي إسرائيلي. بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية في بلدة المنصوري فريقاً من المسعفين كان يقوم برفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران الحربي.

وأدى الاستهداف الجوي الإسرائيلي إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وإصابة مسعف من الدفاع المدني اللبناني بجروح.

واستشهد مواطن وأصيب عدد من الجرحى في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على البرج الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صور، جنوبي لبنان. بينما نوهت إلى أن طيران الاحتلال أغار على بلدات مركبا وشقرا وقبريخا.