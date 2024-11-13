"القسام" تلتحم مع جنود الاحتلال وسط مخيم جباليا

بثت كتائب القسام، الجناج العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال في محور التوغل وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد مراحل التحضير لـ "كمائن الموت"، واستهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل قرب مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا، وتفجيرعبوة جانبية بدبابة ميركافاة قرب مفترق البراوي.

كما تمكن مقاوموالقسام من تفجير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ أرضية، قرب مفترق البراوي، وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 404 تواليا من معركة "طوفان الأقصى"؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على مستوطنات ومدن الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.