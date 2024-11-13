حزب الله يقصف 5 أهداف (إسرائيلية)

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، عن 5 عمليات قصف واستهداف لمواقع ومستوطنات إسرائيلية، والتصدي لقوات الاحتلال وطائراتها المسيرة.

وقال حزب الله، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا صباح الأربعاء، تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "سعسع" وآخر شرقي بلدة مارون الراس، بصليات صاروخيّة.

وتصدت المقاومة الإسلامية لطائرتين مسيرتين تتبعان قوات الاحتلال، بصواريخ "أرض- جو"، في أجواء القطاع الأوسط وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

ونوهت إلى أن مجاهديها تصدوا لطائرة "هرمز 450"و "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط.

وأشار بلاغ عسكري آخر إلى أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا مستوطنة "كفار فراديم" بصلية صاروخية؛ في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال.

وصرح حزب الله بأن عملياته تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".