مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال أريحا

أقام مستوطنون ، مساء اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع راس العين بمحاذاة نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستوطنين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة بمحاذاة عين العوجا،حيث أن أقاموا خيمة على مقربة من التجمع وشرعوا في تهيئة الارض ووضعوا خزانا للمياه.

وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد البؤر الاستعمارية الرعوية في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجمات ضد السكان البدو المجاورين.

وأظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله.