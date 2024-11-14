مقتل قائد فصيل (إسرائيلي) في جنوب لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي ،مساء اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل وإصابة ضابط بجراح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء غولاني وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 794 جنديا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.

وقُتل خلال الحرب 192 ضابطا، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة.