قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مقتل قائد فصيل (إسرائيلي) في جنوب لبنان

الرسالة نت _ وكالات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي ،مساء اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل وإصابة ضابط بجراح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء غولاني وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 794 جنديا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.

وقُتل خلال الحرب 192 ضابطا، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298392

كلمات مفتاحية

جنوب لبنان مقتل قائد فصيل اسرائيلي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من إسرائيليات

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر