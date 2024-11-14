5 شهداء في استهداف خيمة بمخيم البريج

استشهد 5 مواطنين بيهم أطفال، مساء اليوم الخميس، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيّم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن 5 شهداء ارتقوا إثر قصف الطائرات الحربية خيمة نازحين في مخيم البريج.

والشهداء هم: عمران حسن محمد سليم (23 عاماً)، محمد زاهر صبري أبو شاويش (15 عاماً)، باسم أحمد عثمان أبو شمالة (45 عاماً)، علا أيمن إسليم، وأسماء كامل الرنتيسي، التي كانت حاملاً في شهرها الرابع.

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 405 على التوالي وسط استمرار ارتكاب المجازر المروعة بمختلف مناطق القطاع، وفرض حصار مطبق على شمال غزة للشهر الثاني تواليا.