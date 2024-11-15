الأونروا: الاحتلال لم يسمح بدخول الطعام والمساعدات إلى شمال غزة منذ شهر

قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي طعام إلى المناطق المحاصرة شمال غزة لمدة شهر كامل.

وأوضحت المسؤولة، في تصريح لمجلة نيويوركر، إن "إسرائيل رفضت جميع طلباتنا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مبينة أن "المستشفيات في المناطق المحاصرة دمرت، ولم يبق سوى جراح واحد شمالي غزة".

ويواصل جيش الاحتلال منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانه على شمال قطاع غزة، بالتزامن مع فرض حصار مشدد واستهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

من جانبه، قالت حركة حماس، الخميس، إن 2000 فلسطيني استشهدوا وأصيب 6 آلاف آخرون، ولا يزال مئات تحت الأنقاض جراء الإبادة والتطهير العرقي الإسرائيلي في شمال غزة منذ 41 يوما.

وأضافت في بيان أن "جيش الاحتلال استهدف كل مراكز إيواء ومستشفيات واعتقل كوادر طبية ودمر كل سيارات الإسعاف ومنع دخول المساعدات والإغاثة الطبية".