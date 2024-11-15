6 شهداء باستهدافين للاحتلال على مجموعة مواطنين بالشيخ رضوان

استشهد 6 فلسطينيون وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر استهدافين متزامنين للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية إعلامية، باستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل جراء ثلاث غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة، منها اثنتان على مفترق بهلول وواحدة على مفترق الأمن العام في حي الشيخ رضوان.

وعُرف من بين الشهداء محمد أبو شرخ (أبو جبارة)، وهو أحد مالكي مول أبو جبارة وباندا مول.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ406 لحربه الدموية على قطاع غزة، استهداف الفلسطينيين في منازلهم وأماكن نزوحهم، مع تشديد حصاره على القطاع، واستمرار عمليات نسف المباني السكنية.