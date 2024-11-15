الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهما والعبث في محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمار ذياب من منزله في حي جعيدي بقلقيلية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: يوسف جبر يوسف الحروب، أنس عبد يوسف جبر الحروب، محمد عبد يوسف جبر الحروب، وجبر يوسف جبر الحروب.

وشملت الاعتقالات، المواطن نضال كساب من شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفًا و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.