مسيرة مليونية في اليمن دعماً لغزة ولبنان

شارك مئات الآلاف من اليمنيين في المسيرة الجماهيرة الحاشدة، يوم الجمعة، في ميدان السبعين، تحت شعار (مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر).

وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات المقاومة، وصورا للقادة الشهداء، مؤكدين ثباتهم في نصرة غزة ولبنان.

ونددت الحشود بحرب الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية والحصار المتواصل على قطاع غزة، بمشاركة أمريكية ودعم أوروبي وغربي، وشن الاحتلال عدواناً على لبنان.

وأشاد بيان صادر، عن اللجنة المنظمة للمسيرة، بالعملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد حاملة طائرات وعدد من البوارج الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، ضمن التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن بسبب نصرته لقطاع غزة.

وشدد على أن "هذه القرارات الشجاعة تمثلنا وتمثل هويتنا الإيمانية وتشرفنا في الدنيا والآخرة، وأن اليمن ين يتراجع عن موقفه الإيماني والمبدئي المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني مهما كانت التصعيد والأخطار والتحديات".