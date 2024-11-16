شارك مئات الموريتانيين، الجمعة، بالعاصمة نواكشوط، في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة ولبنان، مطالبين بوقف حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" عليهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق الأناضول، فإن مئات الموريتانيين شاركوا في مسيرة دعت إليها هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني".

وجرى تنظيم المسيرة تحت شعار "دماء القادة وقود النصر"، بمشاركة قادة أحزاب سياسية وبرلمانيين.

وانطلقت المسيرة من الجامع الكبير وحتى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ولبنان وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة و"حزب الله" في لبنان.

وطالبوا باستمرار الحراك الشعبي حتى توقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، منددين بصمت العالم تجاه استمرار الإبادة وتجويع أهالي القطاع.

وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار الحرب من خلال "مد إسرائيل بالدعم العسكري".