أنصار الله للرسالة: موقف شعبنا اليمني ومحورنا واضح (لن نتخلى عن غزة)

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله د. حزام الأسد، إن موقف الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة بكل أركانه واضح ودقيق؛ "لن نتخلى عن موقفنا تجاه غزة في نصرتنا ومساندتنا؛ مهما كان الثمن، ومهما بلغت التضحيات".

وأكدّ الأسد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن "اليمن في طليعة المساندين وسيبقى دوما إلى جانب قضايا أمته دائما وأبدا مهما كانت التضحيات؛ نحن مع غزة ولن نترك أهلنا في غزة؛ وعمليات قواتنا المسلحة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي وفي المتوسط وفي العمق الإسرائيلي مستمرة ومتصاعدة".

وذكر أن ما تحدث به ما يسمى برئيس الشرعية، يعبر عن موقف السفير السعودي؛ ولا يعبر عن موقف شعبنا اليمني الحر المجاهد؛ الذي يخرج كل أسبوع بالملايين في كل ساحة وميدان تأييدا ونصرة وإسنادا لأهلنا في غزة ولبنان".

وجددّ الأسد تأكيده، "بأن اليمن ومحور الجهاد والمقاومة لا يقبل الخضوع ولن ينصاع للابتزاز السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الأمني ؛ ولديه من الخيارات العسكرية وأوراق القوة ما سيجبر كيان العدو ومن يقف خلفه ويسانده لوقف العدوان على أهلنا في غزة ولبنان؛ وسينتهي في المحصلة بإلحاق هزيمة تاريخية مدوية فيه".

وختم بالقول: "ثقتنا بالله وبعدالة قضيتنا وبشعبنا وبيننا وبينهم الميدان وحتما سيدفع الاحتلال ثمنا باهضا من دماء وأشلاء جنوده ومن قطعان مستوطنيه، ويعرف بأن المعركة لم ولن تكون نزهة له".