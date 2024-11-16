لا يوجد دقيق كافٍ في مخازن الأنروا

قال مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة : أن توزيع الدقيق والطرود الغذائية والطرود الصحية والشوادر يتم حالياً عبر نظام محوسب يشرف عليه متخصصين في IT ونبدأ بالتوزيع حسب عدد أفراد الأسرة، بدءً بالأسر الكبيرة ثم الأصغر.

وأضاف في مقابلة عبر منصة صدى خانيونس: يوجد لدينا عدة مراكز توزيع لدى المخاتير من أجل حماية مراكز التوزيع من أعمال التخريب والنهب، إضافة لتوفير الجهد والوقت على المستفيدين، ويتم التوزيع بحضور موظفين "أونروا" في هذه المراكز للمراقبة والتسجيل والإشراف العام.

وصرح المسؤول بأن تسليم الكابونات مرهون بمدى توفر الطرود والدقيق في مخازن الأونروا، وكل المساعدات التي تصل مخازن الأونروا يتم توزيعها على مراكز التوزيع فوراً.

ولفت في لقاءه إلى أن إغلاق المعابر ووجود قطاعي الطرق هو ما يمنع وصول المساعدات لمخازن الأونروا، كما أنه لا يوجد دقيق في مخازن الأونروا يكفي لتوزيع كيس واحد لكل أسرة بشكل طارئ، حسب تعبيره.