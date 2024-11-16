كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف آليات الاحتلال في جباليا.

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم السبت، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شرق وغرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي من مسافة الصفر بشارع العجارمة، ثم استهداف جرافة D9 بقذيفة الياسين 105.

كما وثقت المشاهد استهداف جرافة D9 بقذيفة الياسين 105 بشارع السكة، واستهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 بشارع العجارمة، واستهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" شرق مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

وشملت المشاهد استهداف جرافة D9 بقذيفة الياسين 105 قرب مدرسة شادية ابو غزالة غرب مخيم جباليا، واستهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة الياسين 105 قرب مدرسة الفاخورة غربا.

وعرضت كتائب القسام رشاش Mag اغتنمه مقاتلوها بعد استهداف الدبابة قرب مدرسة الفاخورة، واعتلائها والإجهاز على طاقمها.

وكالة صفا