شيكاغو.. المئات يطالبون بحظر تصدير الأسلحة لـ (إسرائيل)

دعا المئات من النشطاء إلى حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، لإجبارها على وقف حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وشارك المئات في مظاهرة بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأمريكية.

ويواصل أعضاء منظمات حقوقية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية، ونشطاء السلام، في تنظيم مسيرات أسبوعية في شيكاغو، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وفي السياق، تظاهر المئات أمام مقر انعقاد ما يسمى "المؤتمر العالمي من أجل إسرائيل" في مدينة دالاس بولاية تكساس الذي يعتبر أكبر "مؤتمر صهيوني في العالم"، للاحتجاج على استمرار الحرب في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 408 على التوالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الواسع على شمالي القطاع، مخلفًا أكثر من 2000 شهيد و6 آلاف جريح، لليوم الـ 44 على التوالي، تزامنًا مع منع الدفاع المدني من العمل هناك لليوم الـ 26 تواليًا.

وارتكب جيش الاحتلال عددا من المجازر الوحشية بقصف عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج، راح ضحية هذه المجازر 96 شهيداً وأكثر من 15 مفقوداً و60 جريحاً منذ فجر اليوم الأحد، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.

وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و846 شهيدا، بالإضافة لـ 103 آلاف و740 مصابا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.