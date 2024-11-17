الأوقاف تحذر من محاولات (إسرائيلية) للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

حذرت وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، الأحد، من محاولات تأميم الحرم الإبراهيمي الشّريف، والسّيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السّيادة الإسرائيليّة.

وأدانت الأوقاف، في بيان لها، تصريحات عضو الكنيست عن حزب اللّيكود أفيحاي بوفارون، والذي طالب بتأميم الحرم الإبراهيمي الشّريف، والسّيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السّيادة الإسرائيليّة.

واعتبرت أن التصريحات تأتي ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال، التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ.

وطالبت الأوقاف المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي؛ بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي، والوقوف سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال الظالم.