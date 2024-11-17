القسام تستهدف دبابتين و3 جرافات (إسرائيلية) شرقي مخيم البريج

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهدافها دبابتين إسرائيليتين وثلاث جرافات شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري يوم الأحد: إن "مجاهديها استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركفاه)، وجرافة صهيونية من نوع (D9) بقذائف (الياسين 105) شرقي مخيم البريج".

وفي السياق نفسه، استهدفت القسام جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" شرقي البريج،

كما تمكن مجاهدو القسام أمس السبت، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال اعترف بمقتل جندي من لواء "كفير" في معارك شمالي قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 408 أيام.