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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
75 ألف شخص لا يزالون محاصرين شمالي القطاع دون إمدادات
18 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:13 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298460
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بيت لاهيا
حصار
الحرب على غزة
جباليا
طوفان الأقصى
حرب الإبادة الجماعية
حصار شمال غزة
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