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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
85% من قوافل المساعدات إلى شمال غزة رفضتها أو عرقلتها (إسرائيل)
18 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:23 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298461
كلمات مفتاحية
إسرائيل
بيت لاهيا
الحرب على غزة
جباليا
شمال غزة
طوفان الأقصى
منع دخول المساعدات
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