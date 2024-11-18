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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 85% من قوافل المساعدات إلى شمال غزة رفضتها أو عرقلتها (إسرائيل)

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https://alresalah.ps/p/298461

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إسرائيل بيت لاهيا الحرب على غزة جباليا شمال غزة طوفان الأقصى منع دخول المساعدات

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