خسائر الدفاع المدني منذ بدء العدوان على غزة

كشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الاثنين، عن الخسائر التي تكبدها بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن عدد الشهداء بلغ 85 من طواقمه، والمصابين 301، فيما بلغ عدد المعتقلين 20.

وأشار إلى أن إجمالي المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة لديه بلغ 17 مركزًا ومقرًا، منهم 14 تم تدميرها كليًا، و3 جزئيًا.

فيما بلغ إجمالي المركبات المدمرة والمتضررة 56 مركبة، من بينها 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتين إنقاذ وتدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي و13 مركبة إدارية جرى تدميرها كليًا، فيما تم تدمير 11 مركبة اطفاء وإنقاذ و3 مركبات إسعاف ومركبتين صهريج مياه جزئيًا.

وحول الاستهدافات الإسرائيلية، بين الدفاع المدني أن قوات الاحتلال استهدفت مراكزها بشكل مباشر 6 مرات، وطواقمها أثناء مهمات ميدانية 17 مرة.

وأضاف أن جيش الاحتلال دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وفي تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.