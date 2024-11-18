مجزرة جديدة.. 17 شهيدًا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال منزلًا في بيت لاهيا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، مجزرة جديدة في استهدافها منزلًا لعائلة بدران في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 17 مواطنًا وإصابة آخرين، بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الطبيب هاني بدران في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

ولم تتوقف قوات الاحتلال عن ارتكاب جرائم الإبادة والقتل بحق المواطنين في شمالي القطاع، بالإضافة إلى مواصلة القصف المدفعي والجوي على بيت لاهيا ومخيم جباليا تحديدًا.

ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف منذ 27 يومًا من انتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى، في ظل منعها من ممارسة عملها شمالي القطاع، وبفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث بات آلاف المواطنين هناك بدون استجابة إنسانية ورعاية و إغاثة طبية.

بدورها، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 46 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 30 منهم شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,922 مواطنًا، وإصابة 103,898 آخرين، وما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.