إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية (إسرائيلية)

أفادت مصادر إعلامية تابعة لحكومة الاحتلال بتفعيل صفارات الإنذار في بلدة سعسع ومحيطها في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ أطلقت من الجبهة اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن أحد الصواريخ أصاب قاعدة عسكرية في "كفريونا

وقالت القناة 12 العبرية أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت على الطريق ( 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل) ، كما وصلت بلاغات عن هبوط مروحيات عسكرية (إسرائيلية) في مستشفى رمبام في حيفا ومستشفى بليسنون في تل أبيب

و ذكرت نفس المصادر أن هناك 10 صواريخ اطلقوا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

وأعلن الإسعاف (الإسرائيلي )عن تقديمه العلاج لشخصين أصيبا في كفار يونا شرق نتانيا