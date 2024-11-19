حزب الله يُعلن عن سلسلة عمليات جديدة ضد (إسرائيل)

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات استهداف وقصف لمواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، تزامنًا مع التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله في عدة بلاغات عسكرية له، إن عملياته جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

سلسلة "عمليات خيبر"..

وصرح بأنه في إطار ‏سلسلة "عمليّات خيبر"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة 3 قواعد ومقرات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في وسط وشمال فلسطين المحتلة، بمسيرات انقضاضية وصليات من الصواريخ.

ونوه إلى استهداف قاعدة غليلوت الإسرائيلية (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة)، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين)، شرق مدينة نتانيا، "وأصابت أهدافها بدقة".

وأردف حزب الله: "وشنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية)، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة".

استهداف تجمعات قوات الاحتلال..

واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من: بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام وشرقي المدينة، منزلاً يتحصّن فيه جنود الاحتلال‏ عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، بصاروخٍ موجّه، وتجمعًا آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع.

وأفاد حزب الله بأن المقاومة الإسلامية قصفت تجمعًا لقوّات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة البياضة، وآخر جنوبي مدينة الخيام، وأخرى في مستوطنات: أفيفيم، كفار بلوم، المنارة.

وقصفت المُقاومة الإسلاميّة، الليلة الماضية، مستوطنة كريات شمونة، شمالي فلسطين المحتلة، بالإضافة لاستهداف مدينة صفد المحتلة، وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليات صاروخية.

إسقاط طائرات مسيرة..

وأسقطت المقاومة الإسلامية، خلال عملياتها المستمرة في التصدي لقوات الاحتلال برًا وجوًا، طائرتين مسيرتين تتبعان الاحتلال الإسرائيلي بعد دخولهما للأجواء اللبنانية.

وبيّن "حزب الله" أن مجاهديه أسقطوا "مُحلّقة إسرائيليّة" في أجواء بلدة الطيبة، بالأسلحة المناسبة وطائرة مسيّرة من نوع "هرمز 450" في أجواء بلدة الطيبة أيضًا، بصاروخ أرض– جو.