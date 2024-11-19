بصواريخ باليستية.. القوات اليمنية تعلن استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنّ قواتها البحرية نفّذت عملية استهداف لسفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وذلك، انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية

وقالت القوات المسلحة، إنّ قرار الاستهداف للسفينة جاء بعد عدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في فرض الحصار البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن هذه العمليات "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان"