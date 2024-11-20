تطورات اليوم الـ411 من الحرب على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ411، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43972 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 104008، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

4:01 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل

4:00 قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

3:54 جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

2:34 قصف مدفعي متواصل على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

2:22 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة

2:14 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي أم الشرايط في رام الله وسط الضفة الغربية

2:00 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

1:57 12 شهيدا وأكثر من 10 مفقودين إثر استهداف جيش الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة

1:50 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

1:42 دوي انفجارات في مدينة جنين وسط اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمدينة شمال الضفة الغربية

1:31 قوات الاحتلال تقتحم قرية قبيا غرب رام الله

1:29 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير ياسر الشرباتي بمدينة الخليل

1:27 الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: طواقمنا تتعرض لاستهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي

1:25 المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: ارتفاع شهداء الدفاع مدني في غزة إلى 87

01:12 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

01:01 إصابة مراسل قناة الجزيرة مباشر الصحفي حسام شبات في قصف الاحتلال على مدينة غزة

00:54 حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

00:39 8 شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة جودة في جباليا البلد شمال غزة

00:38 صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

00:36 شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة

00:30 حزب الله: استهدف مجاهدونا قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها مجاهدونا بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح

00:21 الدفاع المدني: استشهاد رجل الإنقاذ علي عمر وإصابة عدد آخر من عناصرنا بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من منزل تعرض للقصف في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

00:20 طائرات الاحتلال تعيد قصف منزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة أثناء انتشال طواقم الدفاع المدني الشهداء والجرحى

00:17 الدفاع المدني: طائرات الاحتلال استهدفت طواقمنا أثناء المهمة واستشهد رجل الإنقاذ علي عمر وأصيب عدد آخر بجروح

00:03 غارات جوية إسرائيلية عنيفة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة