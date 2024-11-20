القسام تزف مقاتلها رامي هزهوزي

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة الأربعاء، الشهيد القسامي المجاهد رامي محمد سليم هزهوزي.

وأوضحت القسام، في بلاغ وصل"الرسالة نت"، أن هزهوزي ارتقى مشتبكا، مساء الثلاثاء، خلال تصديه وإخوانه المجاهدين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأبرقت كتائب القسام التحية لجماهير شعبنا العاضّة على الجراح والصامدة في ميادين القتال، مؤكدة أن كل محاولات العدو الجبان وأد مقاومة مدن الضفة ستنكسر أمام صخرة ثبات وإقدام مجاهديها الميامين.