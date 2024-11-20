أبو صفية: الأوضاع في شمال غزة كارثية والمناشدات لا تلقى آذانًا صاغية

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الأربعاء، وفاة مسنّ جراء الجفاف الحاد، وإصابة 17 طفلا بسوء تغذية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة، منذ 47 يوما متتالية.

وحذر أبو صفية في بيان، من سوء الأوضاع في الشمال، وأنها أصبحت أكثر كارثية، ولا يوجد تحرك من أي جهة دولية لفتح ممر إنساني يمكن من خلاله إدخال المستلزمات الطبية والأطعمة وحليب الأطفال وغير ذلك.

وتابع "نحن ما زلنا تحت الحصار الشديد، ولا يسمح بدخول أي شيء، لا دواء ولا طواقم طبية ولا طعام ولا مركبات إسعاف ولا خدمة الدفاع المدني".

وأشار إلى أن المستشفى يعالج حاليا 85 مصابًا من الأطفال والنساء بالحد الأدنى من الرعاية الصحية، من بينها 6 حالات حرجة جدا في قسم العناية المركزة.

وقال إن المشهد يتكرر رغم كل المناشدات، مضيفًا "أمس الثلاثاء تلقيت نداء استغاثة لعائلة الكحلوت بعد استهداف بيتهم، وللأسف لا نستطيع عمل شيء، من نجا فقد نجا بنفسه، ومن تبقى للأسف أصبح شهيدًا.