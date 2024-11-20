الشيخ قاسم: نحن بين خيارين السلة أو الذلة وهيهات منا الذلة

قال سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمة له، إن الشهيد الحاج محمد عفيف استشهد في ميدان الجهاد الإعلامي المقاوم وعلى طريق القدس، موضحا العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت باغتيال الشهيد محمد عفيف وهو في اللباس المدني.

وأضاف الشيخ قاسم عندما تكون العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي فالرد يجب أن يكون وسط "تل أبيب"، وان على العدو أن يفهم أن الأمور ليست متروكة عندما يعتدي على العاصمة بيروت.

وتابع الشيخ قاسم يشرفنا أن نكون من القلة في دعم غزّة مع العراق واليمن وإيران بينما العالم كله يتفرج.

وقال الشيخ قاسم كنا قد وافقنا سابقاً على طرح بايدن - ماكرون على قاعدة أنه يمكن إنهاء الحرب لكنهم اغتالوا الأمين العام، صحيح أن الإصابات مؤلمة وموجعة لكن لدينا الكثير من الكوادر من أولي البأس الشديد.

وأضاف الشيخ قاسم كنا نتوقع أن العملية على الحافة الأمامية تستمر لمدة 15 يوماً لكنها طالت أكثر من ذلك بسبب مقاومة أولي البأس، لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي إلا وأن يدفع الثمن في وسط "تل أبيب".

وأشار الشيخ قاسم مر الحزب بأزمة حقيقية بعد اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله لكن بعد 10 أيام استطعنا استعادة عافيتنا ولملمة جراحنا، ليس مهماً أن يُقال أن العدو دخل إلى هذه القرية أو تلك القرية بل كم قُتل له اليوم وأين تصدى له المجاهدون.

وقال الشيخ قاسم المقاومة لا تعمل بطريقة عمل الجيوش وليس من مهمتها منع تقدم العدو بل واجبها أن تقاومه أينما يتقدم، في النهاية الأرض لنا والشباب شبابنا والعدو سيدفع الثمن في الأماكن التي استدرج إليها.

وتابع الشيخ قاسم الكلمة للميدان والنتائج تُبنى على ما يحصل في الميدان ولدى المقاومة القدرة على خوض حرب طويلة، لا يمكن أن تهزمنا "إسرائيل" وتفرض شروطها علينا.

وأوضح الشيخ قاسم استلمنا الورقة التي تبحث في المفاوضات ودرسناها وأبدينا ملاحظاتنا عليها، الاحتلال توقع أنه يمكن أن يأخذ في الاتفاق ما لم يأخذه في الميدان وهذا أمر غير ممكن، ليكن معلوماً بأن تفاوضنا هو تحت سقف العدوان بشكلٍ كامل وسقف حفظ السيادة اللبنانية، تفاوضنا ليس تحت النار لأن "إسرائيل" هي تحت النار أيضاً.

وأشار الشيخ قاسم "نحن نعمل وفق مسارين الميدان والمفاوضات ولا نعلق الميدان بانتظار المفاوضات، خيرونا بين السلة والذلة..وهيهات منا الذلة، سنبقى في الميدان ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة وسنجعل الكلفة عليه مرتفعة ونرد اعتداءه ونحن في موقع الدفاع.