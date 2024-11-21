جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، عن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، بمقتل الجندي "غور كاهاتي" (20 عامًا) من الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني خلال معارك في جنوبي لبنان.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، وفق ترجمة "صفا"، إلى مقتل 110 جنود من لواء "غولاني" منذ بداية الحرب في جبهتي غزة ولبنان.

وفي ذات السياق، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تجمعات لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع "هضبة العجل" شمالي مستوطنة "كفاريوفال"، وعند بوابة العمرا جنوبي مدينة "الخيام"، وتجمعًا آخر لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام بصليات صاروخيّة.

يأتي ذلك وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، كان آخرها هذا الصباح، حبث استهدف محيط بلدة المنصوري ومنطقة الحوش في قضاء صور، ومدينة الخيام جنوبي لبنان.

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله و"إسرائيل" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 3 آلاف و544 شخصاً على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو 1.4 مليون نازح.

وكالة صفا