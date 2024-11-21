كتائب القسام : أجهزنا على 15 جندياً (اسرائيلياً) من نقطة صفر في بيت لاهيا

اعلنت كتائب القسام " الجناح العسكري لحركة حماس" أن مجاهديها تمكنوا من الاجهاز على 15 جندياً اسرائيلياً ،خلال اشتباك في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاع عسكري عبر قناتها على "التيلغرام" ،أن مجاهدوا القسام تمكنوا من الاشتباك مع قوة اسرائيلية قوامها 15 جندياً ،وأجهزوا عليهم من نقطة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا ،شمال قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام إلى جانب أذرع المقاومة في قطاع غزة، لا سيما في شمال القطاع تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة.

واعترف جيش الاحتلال 30 جنديا في جباليا منذ بدء العملية البرية الأخيرة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.