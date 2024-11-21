15 إصابة بالتسمم بعد تناولهم معلبات تركها جيش الاحتلال شرق غزة

أصيب ١٥ طفلا وامرأة بالتسمم بعد تناولهم طعام من معلبات تركها جيش الاحتلال قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وأفاد الدفاع المدني بغزة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" بإصابة 15 طفلا وامرأة بالتسمم والتشنج بعد تناولهم طعام من المعلبات التي خلفها جيش الإحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية خلال توغله سابقا في المنطقة.

وحذر الدفاع المدني المواطنين الإنتباه والحذر عند العثور على مثل هذه المعلبات خاصة مشتقات الألبان، وعدم تناولها لأن جيش الإحتلال الإسرائيلي يتعمد ترك هذه المعلبات الفاسدة لإلحاق الضرر بمن يتناولها.

وبسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ومنع وصول الطعام والمواد الغذائية يضطر مواطنون للبحث عن الطعام من بين مخلفات جيش الاحتلال عقب انسحابه من مناطق بالقطاع.

وسبق عن صدرت تحذيرات لأهالي غزة إلى "عدم العبث بمثل هذه المخلّفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلّبات طعام بعد الكشف عن أن الاحتلال حولها إلى عبوات متفجرة، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص للتعامل معها.