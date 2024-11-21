مقتل جندي (إسرائيلي) في معارك شمال قطاع غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار بلواء جفعاتي، في معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه، اليوم الخميس إن الجندي، رون أبشتاين، قتل نتيجة استهدافه مجموعة من الجنود بقذائف الهاون على تمركز لهم شمال مخيم جباليا.

وبحسب معطيات جيش الإسرائيلي ترتفع حصيلة قتلى جنوده في معارك غزة منذ 7 أكتوبر إلى 804 بين ضابط وجندي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة التي انطلقت مطلع أكتوبر 2024.

وأعلنت "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة راجلة قوامها 15 جنديا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان سابق، بإصابة 5331 ضابطا وجنديا على الجبهات كافة، و779 منهم جروحهم صعبة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي أن 261 جندياً يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، منهم 23 حالة خطرة.