قرار قضائي يطالب تلفزيون (راي) الإيطالي بالاعتذار والتصريح(القدس ليست عاصمة لإسرائيل)

أصدرت محكمة روما، الخميس 21-11-2024، قرارا بحق شركة “راي” راديو وتلفزيون إيطاليا، بتقديم الاعتذار عن معلومات خاطئة حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة جاءت خلال حلقة من برنامج مسابقات “Eredita”.

وكانت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا، قد رفعا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي بعد سؤال لأحد المتسابقين في البرنامج حول عاصمة إسرائيل، حيث قال مقدم البرنامج أن القدس هي عاصمة إسرائيل.

وقال الدكتور محمد حنون رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا لـ مركز EPAL: ” رفعنا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي بعد هذه المعلومات الخاطئة والمتناقضة مع الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، كما أن إيطاليا لا تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار حنون إلى أن محكمة روما أصدرت قرارها بأن ما تحدث به التلفزيون الإيطالي غير صحيح، وطالبته بدفع تكاليف الدعوى والتعويض، والاعتذار في أول حلقة قادمة من البرنامج والقول بأن القدس ليست عاصمة لإسرائيل.