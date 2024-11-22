وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا

قالت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، قوله إنه “سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا”.

وتأتي تصريحات كروسيتو في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي جدلًا واسعًا بشأن مذكرات الاعتقال، التي تشمل اتهامات باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة والإشراف على هجمات استهدفت مناطق مأهولة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت.