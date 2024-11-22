الاحتلال يشن مداهمات واعتقالات بالضفة تخللها اشتباكات في نابلس

شن جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة ،مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اشتباكات في نابلس.

واندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين تصدوا لاقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة، في مدينة نابلس عند دوار الغاوي في نابلس.

كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت الليلة الماضية بلدة سبسطية ،شمال غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحام عدة منازل لمواطنين في بلدة سبسطية.

وداهم جيش الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الجمعة، بلدة إذنا غرب الخليل وفتش منزل الاسير عادل ابو أسعد المعتقل منذ ثلاثة ايام واعتقل نجله نجله شادي.

واقتحم جيش الاحتلال قرية المجد جنوب الخليل واعتقل الشاب عمران اسماعيل الملاح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتية مراد المطور، و أيمن جرادات من بلدة الشيوخ بالخليل.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون ،وبلدة بيتونيا.