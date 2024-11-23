(القسام) تبث مشاهد من استهداف قوة (إسرائيلية) في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) يوم السبت، مشاهد من استهداف منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية خاصة قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وتحدث قائد المجموعة القسامية في بداية الفيديو، موجها رسالة تحدٍّ إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبعد رصد جنود القوة الخاصة داخل المنزل وعلى سطحه، تم استهداف المنزل بقذيفة "الياسين 105" والتي أصابت المنزل المستهدف، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في مختلف أنحاء القطاع، لا سيما في شمال القطاع، فيما تستمر "إسرائيل" بحربها الشعواء على القطاع لليوم الـ 414 على التوالي.