(القسام) تقصف قاعدة (رعيم) العسكرية برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت قاعدة (رعيم) العسكرية برشقة صاروخية.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت إنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.