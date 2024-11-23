أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة (إسرائيلية) وإصابة أخرى

كشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، "أبو عبيدة"، النقاب عن مقتل أسيرة إسرائيلية في إحدى المناطق التي تتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وقال "أبو عبيدة" في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة "تيليغرام"، اليوم السبت: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة".

وتابع: "فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وشدد أبو عبيدة على أن "مجرم الحرب" بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم "وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وأكمل الناطق العسكري باسم "القسام": "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".

وبعد إعلان "أبو عبيدة" عن مقتل أسيرة إسرائيلية بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي في شمال قطاع غزة، نشرت "كتائب القسام" صورتين لجثة، بعنوان: "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهاليفي".