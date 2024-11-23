يحقق جهاز "الموساد الاسرائيلي" وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء ضابط "إسرائيلي" في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو الاغتيال".

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأشار المصدران إلى أن الضابط الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى "إسرائيل" تشير إلى احتمال تعرض الضابط لمراقبة من قبل جهات قبل اختفائه".

وكانت عائلة الضابط قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.