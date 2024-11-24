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^200 مثال: غزة العزة

ثلثا الصهاينة لا يثقون بإدارة نتنياهو للكيان

بن يامين نتنياهو.
بن يامين نتنياهو.

الرسالة نت

 

أظهر استطلاع للرأي العامّ (الإسرائيليّ)، أن نحو ثلثي( الإسرائيليين)، لا يثقون بطريقة إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للكيان، في ظلّ الحرب على غزة، وأن أغلبية ( إسرائيلية) ساحقة، تؤيّد تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة في فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب استطلاع نشرت نتائجه القناة  العبرية 12، الجمعة، فإن 54% من الإسرائيليين يؤيدون التوصّل لاتفاق ينهي الحرب في لبنان، فيما عارض 24% فقط ذلك، بينما قال 22% من المشاركين في الاستطلاع إنهم “لا يعرفون”.

ووفق الاستطلاع، تؤيّد أغلبية كبيرة بلغت 79% من المشاركين في الاستطلاع، تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وما رافقها من فشل إسرائيلي على جميع المستويات، فيما عارض 8% إنشاء لجنة مستقلّة، بينما أجاب 13% بـ”لا أعلم”.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا يثقون في الطريقة التي تدير بها حكومة نتنياهو البلاد، في ظلّ الحرب، ليؤكد 64% أنهم لا يثقون بالحكومة، فيما قال 30% إنهم يثقون بالطريقة التي تدار بها إسرائيل خلال الحرب.

وجاءت النتائج عكسية بين ناخبي الائتلاف الحكوميّ، إذ قال 61% إنهم يثقون بحكومة نتنياهو، مقابل 30% ذكروا أنهم لا يثقون بها.

قناة المنار 

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#مقاومة #لبنان #طوفان_الأقصى

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