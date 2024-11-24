الأونروا: الطحين المتوفر لا يكفي 6% من احتياجات قطاع غزة

قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة الأونروا في غزة إن ما يدخل إلى قطاع غزة من كميات الطحين قليلة جدا ولا تكفي لأعداد النازحين.

وأكدت حمدان أن أزمة الطحين ماتزال مستمرة، وما يدخل عبر المعابر من كميات تبلغ 6% من الاحتياج.

وأضافت أن الأونروا توزع الطحين المتوفر على العائلات النازحة حسب رقم الهوية وتبدأ بالعائلات الكبيرة.

وعن توزيع الطحين في مدينة غزة، لفتت حمدان إلى أن هناك مراكز لتوزيع الطحين في مدينة غزة ولكن الأونروا تحتاج لتنسيق مسبق مع الاحتلال، كما أنه في شمال غزة يصعب العمل، نتيجة العدوان المكثف هناك منذ ما يقارب الشهرين .