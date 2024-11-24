هجوم مسلح على السفارة الإسرائيلية في عمّان

نفذ مسلح هجومًا على السفارة الإسرائيلية في عمان في وقت يتعاظم الغضب في العالم من جرائم الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة.

وأعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.

وأفاد الأمن العام بإصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

ووفق مصادر صحفية؛ فإن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان، بعد إطلاق نار بمحيطها.

وقالت المصادر إن طائرات مسيّرة حلقت في محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان.

وأفاد مصدر أمني أردني للجزيرة بأن الحدث الأمني انتهى بمحيط سفارة (إسرائيل)، وتمت السيطرة على المداخل المؤدية للسفارة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.

وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان البقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

والمنطقة القريبة من السفارة التي تخضع لحراسة مكثفة من المناطق المعروفة التي تنظم بها احتجاجات عادة ضد (إسرائيل).