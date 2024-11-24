شهداء ومصابون في قصف متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بانتشال جثامين شهيدين من عائلة أبو حبل، جرّاء قصف إسرائيلي استهدفهما قبل 5 أيام في جباليا شمالي قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة، وارتقى مواطنان أصيبا في قصف مسيرة إسرائيلية في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استشهد أربعة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال لمنازل المواطنين في بلوك 7 بمخيم البريج .

و استشهد ثلاثة مواطنين وإصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة جادو في مخيم المغازي. والشهداء هم: علاء عادل التلباني، مهند إسماعيل سعدة وموسى يعقوب جادو.

وأفادت مستشفى العودة بوصول ستة شهداء معظمهم أشلاء، و3 إصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم 5 شمالي النصيرات.

وكالة صفا