الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزة

أكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن الاحتلال الاسرائيلي قتل ٨٧ من طواقمه ، و دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة 1.300.000 دولار منذ بداية الحرب على غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له تلقته " الرسالة نت" عن حالة عمل الدفاع المدني في قطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، وتعطل معظم مركبات الدفاع المدني في "محافظة غزة" عن العمل والحركة لليوم ال18 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها. وأشار إلى استمرار إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل واحتجاز مركباته في شمال قطاع غزة لليوم ال٣٣.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني بلغ ٨٧ و٣٠٤ مصابين و٢١ معتقلاً منذ السابع من أكتوبر.

وبين أن عدد المراكز والمقرات المدمرة و المتضررة هي 17 مركزا ومقار بينها ١٤ تم تدميرها كلياً و 56 مركبة تم تدميرها كلياً بينها ١٢ مركبة إطفاء وإنقاذ ، ومركبتي إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه و ٣ مركبات اسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي ، و١٣ مركبة إدارية.

كما وشملت الاستهدافات الإسرائيلية ، ٦ مرات استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني ، ١٨ مرة استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية.

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، يومها الـ 415 تواليًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في محتلف أنحاء القطاع.

وبحسب تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و176 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و473 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.