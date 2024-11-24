إصابة 11 ضابطًا وجنديًا خلال معارك غزة ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، عن إصابة 11 ضابطًا وجنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية خلال معارك قطاع غزة وجنوبي لبنان.

وذكر جيش الاحتلال أن 11 ضابطًا وجنديًا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 منهم في قطاع غزة و5 في لبنان.

وفي ذات السياق، أعلنت كتائب عز الدين القسام يوم الأحد، عن استهداف مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة التوام شمالي مدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربًا على قطاع غزة خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بينشهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" حربها، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاءاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزريفي غزة.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تجمعات لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، إلى جانب استهدافه عددًا من المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، وذلك وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان.

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله و"إسرائيل" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 3670 شخصاً على الأقل في لبنان وإصابة أكثر من 15 ألفاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو 1.4 مليون نازح.

ترجمة وكالة صفا