صحيفة: خطر حقيقي على الاقتصاد (الإسرائيلي) بسبب مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

أكدت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن خطرا حقيقيا يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم الاحد، أن تأثير مذكرات الاعتقال التي أصدرتها "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، وأنها تشكل خطرا حقيقيا على استقرار اقتصاد "إسرائيل" ووضعه في الساحة المالية العالمية.

وأشارت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" كانت قد اعتبرت في مايو/أيار 2024 أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، ويتمتع المستثمرون والعملاء الأجانب بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.

ونبهت الصحيفة إلى أن الخوف الأكبر هو أن تزيد أوامر الاعتقال من حالة عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي، ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.

وذكرت أن العديد من المؤسسات المالية الدولية، مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية الإسرائيلية القابلة للتداول منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة.

وحسب الصحيفة، إذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتصاعدت المقاطعة بكل أشكالها، فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات.

ولفتت إلى أن نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70%، مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في حين تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.

وبينت الصحيفة أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

واعتبرت "كالكاليست" أن التحدي الأكبر الذي تواجهه "إسرائيل" حاليا هو استعادة الثقة الدولية، محذرة من أن فقدان ثقة المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل، فإن وضعها الاقتصادي يزداد هشاشة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق كل من نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.