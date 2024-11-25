3754 شهيدا في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023

أفادت معطيات رسمية لبنانية، بأن 3 آلاف و754 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب 15 ألفًا و626 آخرين، منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان؛ يوم 8 أكتوبر 2023 الماضي.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، إن حصيلة العدوان يوم أمس السبت 84 شهيدًا و213 جريحًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الـ 63 على التوالي، من خلال سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مختلف أنحاء البلاد، مخلفا مئات الشهداء والإصابات، ودمارا كبيرا في المباني والممتلكات.