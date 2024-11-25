القسام: قتلى وجرحى في اشتباك مع قوة (إسرائيلية) وسط بيت لاهيا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تمكن مجاهديها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري يوم الاثنين: إن "مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمالي القطاع".

وفي السياق، استهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 416 يومًا.