قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أصيبوا بمرض الجرب (سكابيوس)

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298684

كلمات مفتاحية

الأسرى سجون الاحتلال مرض الحرب على غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر جرب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر