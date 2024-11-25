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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أصيبوا بمرض الجرب (سكابيوس)
25 نوفمبر 2024 . الساعة: 03:14 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298684
كلمات مفتاحية
الأسرى
سجون الاحتلال
مرض
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
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