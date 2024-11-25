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انفوجرافيك: 2.6 مليار دولار خسائر شركة "إلبيت سيستمز" الصهيونية لصناعة الأسلحة

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https://alresalah.ps/p/298685

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